В Австралии ВВС привели в готовность из-за российских бомбардировщиков

Самолеты на базе ВВС Австралии в городе Дарвин привели в состояние повышенной готовности из-за полета российских бомбардировщиков Ту-95 во время учений над нейтральными водами Индонезии в Тихом океане.

Отмечается, что Россия проводила указанные учения еще в начале декабря, но о реакции ВВС Австралии стало известно только сейчас. Тогда в российских учениях были задействованы 100 человек и два Ту-95. При этом Ту-95 находились в воздухе более двух часов.

В Минобороны Австралии отметили: «Австралийские силы обороны поддерживают соответствующий уровень готовности, чтобы реагировать на меняющиеся. В начале декабря был короткий период повышенной готовности. В течение этого периода не было случаев незаконных или незапланированных иностранных воздушных судов, действующих в воздушном пространстве Австралии».