В Британии предложили приостановить членство России в Интерполе

Основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер призвал общественность приостановить членство России в Интерполе за «вопиющее злоупотребление» механизмами работы этой международной организации.

Так, британский финансист заявил, что Россия в шестой раз обратилась в Интерпол за его арестом, «после того как предыдущие пять запросов были отклонены как нелегитимные и политически мотивированные».

До этого представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Резниченко сообщил, что ведомство готовит очередной запрос на объявление бизнесмена в международный розыск и его экстрадицию в Россию.

Отмечается, что в октябре 2017 года Россия уже вносила запрос на арест Браудера в базу Интерпола, после чего бизнесмену аннулировали американскую визу. При этом после разбирательства Интерпол удалил запрос, а США восстановили разрешительный документ.