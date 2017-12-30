В Донбассе боевикам ввели запрет на «селфи» в соцсетях

По данным координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что командование «1-го АК ДНР» в очередной раз акцентировало внимание командиров на необходимости прекратить выступления в социальных сетях «военнослужащих», которые «распространяют сведения секретного характера».

Теперь, размещение фотоматериалов и постов, раскрывающих детали жизнедеятельности подразделений «армейского корпуса» запрещено.

Тымчук добавил: «В рядах самих боевиков распространено мнение, что подобные запреты вводятся с целью „скрыть бардак и коррупцию“ в оккупационных войсках».