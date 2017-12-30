В Москве прошла акция в поддержку украинских политзаключенных

Сегодня в Москве несколько участников российской инициативы «Стратегия-30» провели традиционную ежемесячную акцию «День политзека» в поддержку российских и украинских политзаключенных.

Так, активисты развернули плакаты в поддержку украинского активиста Владимира Балуха, крымскотатарских фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир», украинского режиссера Олега Сенцова, Александра Кольченко и российских политзаключенных.

Российская активистка Вера Лаврешина сообщила: «Мы требуем срочно вернуть на Родину политзэков Сенцова и Кольченко и всех украинских узников Кремля. Свободу политзаключенным!».

Напомним, в рамках акции «Стратегия-30» российские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят «День политзека». Люди выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины и деоккупации Крыма.

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