В Новосибирске торговые центры проверяют после звонков о минировании

Об этом проинформировали в региональном ГУ МВД.

Cиловые структуры инициировали ряд проверок в нескольких торговых центрах Новосибирска после того, как поступили анонимные сообщения о минировании, пишет РИА Новости. По словам представителя ведомства, все сообщения о подозрительных предметах проверяются полицией и УФСБ региона. Очевидцы рассказали, что эвакуировали посетителей торгового центра «Версаль», а также ТЦ «Сибирский молл», «Галерея Новосибирск», «Континент», «Ройял Парк» и «Аура».

В четверг в Саратовской области поступил звонок о минировании жилого дома. Все жители 16-этажного здания были эвакуированы, после чего специалисты проверили дом.