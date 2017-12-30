В России байкерам Путина предложили переименоваться в «Ночных оленей»

Российское подразделение «Бургер кинг» обратилось к лидеру мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдостанову по прозвищу «Хирург» с предложением поработать в новогодние праздники на доставке фастфуда и переименоваться на это время в «Ночных оленей».

В тексте письма сказано: «От „Волков“ потребуется привозить бургеры за 30 минут, носить шапку Деда Мороза и выполнить одно маленькое условие. На время сотрудничества надо переименоваться в „Ночные олени“. Волки — слишком мрачно, агрессивно. Олени — празднично, по-новогоднему».

За эти работу «Бургер кинг» готов заплатить «Ночным волкам» 30 млн рублей (14,5 млн гривен).

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