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В США не менее семи человек погибли из-за холодов и снегопадов


Добавлено: 30 дек 2017 в 11:49, Категория: В мире
В США не менее семи человек погибли из-за холодов и снегопадов
Об этом сообщает издание The New York Times, отмечая, что снегопады и морозы сейчас накрыли территорию средней и северо-восточной частей США.
В штате Иллинойс в окрестностях Чикаго от переохлаждения погибли двое. В Канзасе два человека погибли в ДТП, которое произошло из-за наледи на дороге. А в штате Южная Дакота 83-летняя женщина замерзла в сугробе, так как не смогла добраться до города. Ее автомобиль увяз в сугробе, и женщина попыталась дойти до ближайшего города пешком.
За минувшую неделю в ряде штатов существенно увеличилось количество ДТП из-за сложных погодных условий. В некоторых районах штата Мичиган за сутки выпало более 15 сантиметров осадков.

Холода стали причиной гибели животных. Так, в штате Массачусетс на берегу обнаружены туши акул, которые погибли из-за переохлаждения.
В Национальной метеорологической службе США отметили, что в некоторых штата страны температура воздуха опустилась минувшей ночью до -17 по Цельсию. Синоптики сообщили, что морозная погода продержится на севере США еще несколько дней. Новогодняя ночь 2018 года может стать третьей по холоду с 1907 года в Нью-Йорке. Там ожидается до -17,8 по Цельсию.


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Добавлено: 30 дек 2017 в 11:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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