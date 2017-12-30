В США в автомагазине мужчина расстрелял коллег и застрелился сам

В крупнейшем городе Техаса Хьюстоне в США мужчина расстрелял двух коллег из автомагазина после чего застрелился сам.

Местная полиция сообщает: «Человек в пятницу зашел в автосалон в Хьюстоне, где он работал, и нанес смертельные огнестрельные ранения двум сотрудникам до того, как вышел на улицу и убил себя».

По данным, на момент инцидента в магазине находилось несколько посетителей и другие сотрудники. Мотив стрелявшего пока что не известен.

Отмечается, что магазин, в котором произошла стрельба, специализируется на продаже запчастей и обслуживании автомобилей марки BMW.