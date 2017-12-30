В Таиланде банкир получил 13 тысячи лет тюрьмы

В Таиланде суд приговорил Пудита Киттипрадилока к 13 тысячам лет тюрьмы. Об этом сообщает Би-би-си.

Он проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина незаконно организовал банк и стал предлагать людям взять у него ипотеку на строящееся жилье под самый низкий процент в стране.

Таким образом заключенный обманул 40 тысяч тайцев. В банк они принесли сумму более чем в 162 миллиона долларов.

После того как Киттипрадилока задержали, он сразу признал свою вину в незаконной банковской деятельности.

За чистосердечное признание подсудимому уменьшили срок вдвое — с 13 тысяч лет до шести с половиной тысяч, осудив таким образом на 93 пожизненных срока.