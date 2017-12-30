В Кремле раскрыли содержание поздравительного сообщения Владимира Путина для Трампа

Президент РФ подчеркнул, что главной основой для развития отношений между нашими странами стали принципы равноправия и обоюдного уважения. Выдержки из письма приводит pr-служба Кремля на своем сайте.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу США Дональда Трампа с Новым годом.

Также Путин направил пожелания канцлеру Германии Ангеле Меркель, сирийскому лидеру Башару Асаду, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и многим другим.

Сегодня от посла РФ в США Анатолия Антонова стало известно, что Дональд Трамп рассчитывает на восстановление отношений с Россией. Президент подчеркнул, что конструктивный разговор столицы и Вашингтона особенно востребован для достижения стабильности в мире.

В письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Путин обозначил, что в уходящем году удалось заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества.