Vodafone извинился за Авдеевку, «сданную» оккупантам

Оператор мобильной связи «Vodafone Украина», который назвал прифронтовую Авдеевку (Донецкая область) неподконтрольной Украине территорией, извинился за эту ошибку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, причина ошибки — близость Авдеевки к линии фронта, в связи с чем оператор «перепутал».

«К сожалению, иногда действует человеческий фактор… Разъяснительная работа с оператором проведена», — заявили в пресс-службе, передает InfoResist.

«Водафон» при этом просит не рассматривать ошибку, как злонамеренное действие. «К тому же это не имеет никакого отношения к позиции компании. Прошу прощения у людей, которых возмутила эта ошибка», — говорится в заявлении.