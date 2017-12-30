Екатерина Гордон, являющаяся кандидатом в президенты РФ выпустила клип на песню «Знаешь, Володя», в которой Гордон поет о том, что «Володин срок» на исходе, «а значит, тебе пора».

При этом в тексте с описанием видео указано, что это «романтический троллинг». Гордон отметила, что с того времени, как она решила баллотироваться в российские президенты, «ее внутренний поэт реагирует на все, что происходит вокруг». При этом она уточнила, что у многих появятся ассоциации с нынешним президентом РФ, а у кого-то это будут личные воспоминания.

Ранее журналистка поделилась мнением, что РФ нужна парламентская республика. Также, она высказалась за упразднение президентской должности, так как как «неразумно, странно и опасно» жить в стране, где все решает один человек.

Embedded video for «Володя, пора на покой»: Кандидат в президенты РФ «потроллила» Путина

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