В Свердловской области выбрали операторов по обращению с коммунальными отходами

В Свердловской области определили 2-х из 3-х региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом информирует областной департамент информполитики.

По результатам конкурса полномочия в данной сфере будут отданы в Восточном административно-производственной зоне будут отданы ЕМУП «Специализированная автобаза», в Северной — ООО «ГК-ТагилСпецТранс». Выборы 3-й компании запланированы на январь будущего 2018-ого. Все полномочия по сбору, перевозке, размещению, обезвреживанию и утилизации отходов переходят с муниципального уровня к областным операторам. Соответствующие результаты конкурса подвело министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, пишет «Екатеринбург в эфире». «Соглашение с победителями конкурсного отбора подписано до 2030 и начнет работать с 1 июля 2018-ого».