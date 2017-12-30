Ярославская область получит 730 млн. на ремонт дорог

Губернатор Ярославской области Дмитрия Миронов на собственных страничках в социальных сетях поведал о планах по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на следующий год. Об этом проинформировал губернатор Дмитрий Миронов на собственной странице в социальных сетях. Распоряжение руководства РФ уже подписано.

Отмечается, что это на десять млн. русских руб. больше, чем в прошлом. Такую же сумму на ремонт дорог предоставят бюджеты Ярославля и области. Будет отремонтировано 80 километров дорог. В настоящее время занимаемся подготовкой проектно-сметной документации.

В 2017 г. на проект «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области было направлено 1,306 млрд. руб. из бюджетов всех уровней.