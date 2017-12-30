Звезды Голливуда позируют с российской газетой «Копейский рабочий» (фото)

Российскую газету «Копейский рабочий» известные звезды Голливуда поздравили с Новым годом .

Сообщается, что столь уникальная фотосессия стала возможной благодаря уроженке города Копейск, уехавший в США и удачно вышедшей замуж за продюсера Маргарите Сушкевич.

Известно, что в 90-е женщина эмигрировала в США и вышла замуж за продюсера Джека Тьюксбери, который часто встречается с известными актерами.

Главный редактор газеты Анна Викалюк сообщает: «На Новый год редакция, кроме поздравлений, получила фотографии Николь Кидман и Уилла Смита. Николь — „рекордсменка“, она фотографировалась с нашей газетой уже четыре раза, а для Уилла это первая фотосессия».

Большинство читателей считают это шуткой, а фото звезд фотошопом. Однако, главный редактор газеты Дмитрий Согрин отмечает: обращаться к фоторедакторам было бы неэтично по отношению к читателям. Также, он заверяет, что снимки подлинник чистой воды.

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