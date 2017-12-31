Богачи планеты за год пополнили кошельки на $ 1 трлн

Богатые люди планеты за 2017 год стали богаче на $ 1 трлн. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Их состояние увеличилось за счет роста глобальной экономики и курсов акций.

Совокупный капитал 500 самых зажиточных людей мира составил в 2017 году $ 5,3 трлн, тогда как в 2016 году — 4,4 трлн.

Первое место — основатель компании Amazon Джефф Безос. У него почти $ 100 млрд, за этот год состояние выросло на $ 34 млн.

На второй строке — Создатель Microsoft Билл Гейтс с $ 91 млрд, инвестор Уоррен Баффет — на третьей с $ 85 млрд. В пятерку также вошли испанский бизнесмен Амансио Ортега ($ 75 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($ 72 млрд).