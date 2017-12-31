Ценность украинского паспорта растёт, — Порошенко

Пётр Порошенко конец года отмечает громкими «духоподъёмными» заявлениями: так, сегодня он сообщил, что ценность украинского паспорта продолжает расти.

«Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского союза»,- написал он на официальной странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня украинцы могут без оформления виз отправиться еще и в Объединённые Арабские Эмираты. Ценность украинского паспорта продолжает расти», — пишет Порошенко, продолжая эксплуатировать своё самое главное и в оновном медийное достижение уходящего года.

Он не остановил войну, не выполнил ни одно из обещаний, данных в своё время военным, поэтому украинцам предстоит еще долго слать про «безвизовый прорыв».

Стоит ли говорить, что стоимость авиаперелета в ОАЭ и проживания там, недоступна для 98% украинцев? А те, кто и так мог летать туда по делам или на отдых, не имели проблем с оформлением визы и, тем более, её стоимостью.