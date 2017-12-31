Диетологи раскрыли секрет идеальной диеты

Частое питье, по данным ученых, поможет «сбросить» дополнительные 1000 калорий в неделю. К такому мнению пришли ученые.

Один стакан чистой воды перед едой поможет «наедаться» меньшим количеством пищи и будет способствовать легкому усвоению продуктов в желудке.

«Водная» диета особенно эффективна для пожилых людей — ненужные перекусы среди дня, способные негативно отразиться на здоровье пожилых людей, могут быть легко исключены из рациона. Для этого достаточно выпивать стакан воды всякий раз, как появляется чувство голода.