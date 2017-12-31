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» » Дуэт теннисистов Бушар/Поспишил победил Гаврилову/Коккинакиса на Кубке Хопмана

Дуэт теннисистов Бушар/Поспишил победил Гаврилову/Коккинакиса на Кубке Хопмана


Добавлено: 31 дек 2017 в 12:01, Категория: Спорт
Дуэт теннисистов Бушар/Поспишил победил Гаврилову/Коккинакиса на Кубке Хопмана
МОСКВА, 31 дек - Р-Спорт. Канадский микст-дуэт Эжени Бушар/Вашек Поспишил победил австралийскую пару Дарья Гаврилова/Танаси Коккинакис на ежегодном теннисном турнире Кубок Хопмана, который проходит в Австралии.

Встреча группы А завершилась со счетом 4:3 (5:1), 4:3 (5:4) в пользу Бушар и Поспишила. Таким образом, сборная Австралии победила в матче со счетом 2-1.

Теперь 3 января австралийцы встретятся с бельгийцами (Давид Гоффен и Элизе Мертенс), команда Канады – со сборной Германии (Александр Зверев и Ангелика Кербер).



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Добавлено: 31 дек 2017 в 12:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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