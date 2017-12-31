Энергомост в Крым взяла под охрану Росгвардия

Сотрудники крымской Росгвардии занялись охраной объектов энергетического моста на полуострове.

Об этом рассказал глава республиканского управления Росгвардии генерал-майор Степан Гайдаржийский, передает 31 декабря ТАСС. В 2016 году охраной энергомоста спецслужба занималась на временной основе.

Он отметил, что под охрану в настоящее время взята подстанция «Кафу» и сам энергомост. Такие меры, подчеркнул Гайдаржийский, приняты в соответствии с постановлением правительства.

Согласно заявлению генерал-майора, всего Росгвардия на сегодняшний день охраняет на полуострове 16 важных государственных объектов. Он также добавил, что на период новогодних праздников режим несения службы сотрудников был усилен.