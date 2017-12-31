Хоккеисты сборной Чехии обыграли команду Швейцарии в матче молодежного ЧМ

МОСКВА, 31 дек - Р-Спорт. Хоккеисты сборной Чехии обыграли команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира среди молодежных команд (игроки не старше 20 лет), который проходит в американском Баффало.

Встреча группы В, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) в пользу чехов.

Чешская команда одержала три победы в четырех матчах группового этапа и с 9 очками идет на втором месте в таблице группы В, швейцарцы занимают четвертую строчку, проиграв третий из четырех проведенных матчей.

Благодаря победе чехов сборная России обеспечила себе место не ниже третьего по итогам группового этапа, а это означает, что российская команда не встретится со сборной Канады в 1/4 финала. Россияне свой четвертый матч в группе проведут 1 декабря в 4:00 мск с лидером – командой Швеции.