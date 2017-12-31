Итоги 2017 года: как это было на SPLETNIK.RU

Весь минувший месяц мы вспоминали громкие свадьбы и расставания звезд, лучшие сериалы, модные тренды и людей, которые всегда попадают в списки самых хорошо одетых, скандалы, мемы, поцелуи... Словом, все — все, о чем говорили весь этот год. Сейчас же самое время подвести итоги 2017 года.
Самая громкая свадьба западных звезд — торжество Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза
Самая громкая свадьба/венчание российских звезд — торжество Александра Овечкина и Анастасии Шубской
Самое громкое расставание западных звезд — Шакира и Жерар Пике (хотя сейчас пара вместе и счастлива)
Самое громкое расставание российских звезд — Даша Жукова и Роман Абрамович
Главная звездная бьюти-трансформация — Маколей Калкин
Самый надоевший тренд — феминистская футболка Dior
Самая лучшая новая марка в косметике — Shu Uemura
Главная звезда интернета (звезда на пять минут) — питерский полицейский с внешностью Кена
Самый лучший западный сериал — "Игра престолов"
Самый лучший российский сериал — "Хождение по мукам"
Спортсмен года — фигуристка Евгения Медведева
Селфи года — Ирина Шейк и Тимати
Самая стильная монархиня/ первая леди — Мелания Трамп
Самый громкий скандал — секс-скандал в Голливуде
Самая влиятельная персона в мире красоты — Ким Кардашьян
Самый лучший гаджет/приложение — Apple iPhone X
Модель года — Ирина Шейк
Главное событие в интернете — антикоррупционные видео
Звездный ребенок, о котором говорили весь год — принц Джордж и принцесса Шарлотта
Хайп года — баттл Оксимирона и Гнойного
Самый странный бьюти-тренд года — брови-короны и брови-загогулины
Самая горячая секс-сцена в сериале — "Игра престолов" (Джон Сноу и Дейенерис Таргариен)
Модный тренд, который мы хотим забыть — спортивный костюм плюс каблуки
Мем года — Ждун
Прорыв года — Меган Маркл
Самая надоевшая песня — Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee
Самый сексуальный мужчина — Чарли Ханнем
Лучшая экранная пара — Тор и Халк ("Тор: Рагнарек")
Самый сладкий поцелуй — Курт Рассел и Голди Хоун