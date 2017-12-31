Итоги 2017 года: как это было на SPLETNIK.RU

Весь минувший месяц мы вспоминали громкие свадьбы и расставания звезд, лучшие сериалы, модные тренды и людей, которые всегда попадают в списки самых хорошо одетых, скандалы, мемы, поцелуи... Словом, все — все, о чем говорили весь этот год. Сейчас же самое время подвести итоги 2017 года.

Самая громкая свадьба западных звезд — торжество Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза

Самая громкая свадьба/венчание российских звезд — торжество Александра Овечкина и Анастасии Шубской

Самое громкое расставание западных звезд — Шакира и Жерар Пике (хотя сейчас пара вместе и счастлива)

Самое громкое расставание российских звезд — Даша Жукова и Роман Абрамович

Главная звездная бьюти-трансформация — Маколей Калкин

Самый надоевший тренд — феминистская футболка Dior

Самая лучшая новая марка в косметике — Shu Uemura

Главная звезда интернета (звезда на пять минут) — питерский полицейский с внешностью Кена

Самый лучший западный сериал — "Игра престолов"

Самый лучший российский сериал — "Хождение по мукам"

Спортсмен года — фигуристка Евгения Медведева

Селфи года — Ирина Шейк и Тимати

Тимати и Ирина Шейк

Самая стильная монархиня/ первая леди — Мелания Трамп

Самый громкий скандал — секс-скандал в Голливуде

Самая влиятельная персона в мире красоты — Ким Кардашьян

Самый лучший гаджет/приложение — Apple iPhone X

Модель года — Ирина Шейк

Главное событие в интернете — антикоррупционные видео

Звездный ребенок, о котором говорили весь год — принц Джордж и принцесса Шарлотта

Хайп года — баттл Оксимирона и Гнойного

Самый странный бьюти-тренд года — брови-короны и брови-загогулины

Самая горячая секс-сцена в сериале — "Игра престолов" (Джон Сноу и Дейенерис Таргариен)

Модный тренд, который мы хотим забыть — спортивный костюм плюс каблуки

Кадр из сериала "Игра престолов" (Джон Сноу и Дейенерис Таргариен)

Мем года — Ждун

Прорыв года — Меган Маркл

Самая надоевшая песня — Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee

Принц Гарри и Меган Маркл

Самый сексуальный мужчина — Чарли Ханнем

Лучшая экранная пара — Тор и Халк ("Тор: Рагнарек")

Самый сладкий поцелуй — Курт Рассел и Голди Хоун

Чарли Ханнем