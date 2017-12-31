Известная активистка Эрика Гарнер умерла от сердечного приступа в 27 лет

Эрика Гарнер (Erica Garner), активистка социальной справедливости и старшая дочь человека, который был убит полицейскими Нью-Йорка в 2014 году, скончалась в субботу утром от сердечного приступа. Ей было лишь 27 лет.
Гарнер страдала от осложнений на сердце после рождения сына три месяца назад. Поскольку она продолжала свою социальную деятельность, то не справилась с нагрузками и стрессом. После остановки сердца в начале прошлой недели Эрика Гарнер получила повреждение головного мозга из-за недостатка кислорода.
Эрика Гарнер - старшая дочь Эрика Гарнера, 43-летнего отца шести детей. В июле 2014 года полиция попыталась арестовать Эрика Гарнера за якобы незаконную торговлю. Позднее в сети появилось видео, как полицейский Дэниел Панталео применяет удушение против американца – запрещенный прием. В результате Гарнер умер, поскольку у него была астма. Его смерть была признана убийством, но полицейских не посадили.
Эрика Гарнер стала видным активистом после смерти отца, настаивая на политических изменениях и социальной справедливости в рамках движения «Жизни черных важны». Она принимала участие в кампании кандидата в президенты от Демократической партии, сенатора Берни Сандерса в 2016 году.
Гарнер страдала от осложнений на сердце после рождения сына три месяца назад. Поскольку она продолжала свою социальную деятельность, то не справилась с нагрузками и стрессом. После остановки сердца в начале прошлой недели Эрика Гарнер получила повреждение головного мозга из-за недостатка кислорода.
Эрика Гарнер - старшая дочь Эрика Гарнера, 43-летнего отца шести детей. В июле 2014 года полиция попыталась арестовать Эрика Гарнера за якобы незаконную торговлю. Позднее в сети появилось видео, как полицейский Дэниел Панталео применяет удушение против американца – запрещенный прием. В результате Гарнер умер, поскольку у него была астма. Его смерть была признана убийством, но полицейских не посадили.
Эрика Гарнер стала видным активистом после смерти отца, настаивая на политических изменениях и социальной справедливости в рамках движения «Жизни черных важны». Она принимала участие в кампании кандидата в президенты от Демократической партии, сенатора Берни Сандерса в 2016 году.