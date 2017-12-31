Известная активистка Эрика Гарнер умерла от сердечного приступа в 27 лет

Эрика Гарнер (Erica Garner), активистка социальной справедливости и старшая дочь человека, который был убит полицейскими Нью-Йорка в 2014 году, скончалась в субботу утром от сердечного приступа. Ей было лишь 27 лет.Гарнер страдала от осложнений на сердце после рождения сына три месяца назад. Поскольку она продолжала свою социальную деятельность, то не справилась с нагрузками и стрессом. После остановки сердца в начале прошлой недели Эрика Гарнер получила повреждение головного мозга из-за недостатка кислорода.Эрика Гарнер - старшая дочь Эрика Гарнера, 43-летнего отца шести детей. В июле 2014 года полиция попыталась арестовать Эрика Гарнера за якобы незаконную торговлю. Позднее в сети появилось видео, как полицейский Дэниел Панталео применяет удушение против американца – запрещенный прием. В результате Гарнер умер, поскольку у него была астма. Его смерть была признана убийством, но полицейских не посадили.Эрика Гарнер стала видным активистом после смерти отца, настаивая на политических изменениях и социальной справедливости в рамках движения «Жизни черных важны». Она принимала участие в кампании кандидата в президенты от Демократической партии, сенатора Берни Сандерса в 2016 году.