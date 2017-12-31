Каникулы отменяются: украинского политика не отпустили за границу

Печерский районный суд Киева запретил выезд за границу экс-депутату Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Денису Дзензерскому в связи с долгом в $10,9 млн перед банком «Кредит Днепр».В частности, в суд с просьбой временно запретить выезд за пределы Украины Дзензерскому до выполнения им обязательств исполнительного производства о взыскании с компании «Веста-Пласт» и депутата суммы долга по кредитному договору обращался департамент исполнительной службы Министерства юстиции.При этом политик не является на вызовы государственного исполнителя и не объясняет причины невыполнения решения суда.В то же время Государственная пограничная службы информирует, что Дзензерский регулярно пересекает государственную границу.Материалы дела также содержат пояснения депутата, согласно которым с августа 2015 года с его зарплаты отсчитывается 20% в пользу взыскателя, а за счет другого своего имущества он не в состоянии выполнить решение суда.