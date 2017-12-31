Меланья Трамп решила срубить самое старое дерево в Белом доме

Первая леди США распорядилась срубить старейшее дерево Белого дома. Как сообщает телеканал CNN, знаменитая магнолия Джексон была посажена в саду президентской администрации в 1828 году Эндрю Джексоном.

200-летняя магнолия полностью зависит от искусственной поддержки, без которой упала бы еще несколько лет назад. Супруга 45-го президента США обеспокоена тем, что под деревом часто находятся сотрудники СМИ во время мероприятий в Белом доме.

Меланья Трамп распорядилась спилить дерево уже на этой неделе.

Президент США Эндрю Джексон посадил дерево в память о своей супруге Рейчел, которая скончалась незадолго до его инаугурации.