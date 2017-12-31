“Миллионы под елочку”: премьер-министр Украины получил дорогостоящий презент на Новый год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 8,79 млн. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества.Соответствующие изменения в е-декларации глава Кабинета Министров Украины внес накануне.Источником дохода указано ООО «Магигранд» из Винницы. По данным СМИ, в 2016 году Владимир Гройсман продал «Магигранд» недвижимость на сумму 8,03 млн. грн.По сведениям бизнес поискового ресурса Youcontrol, ООО «Магигранд» создан в апреле 2008 года. Нынешними учредителями записаны жена главы правительства Елена Гройсман и советник мэра Винницы Дмитрий Немерский. Конечным владельцем является супруга премьер-министра Украины.