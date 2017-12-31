Назван самый востребованный гаджет 2017 года

Аналитики признали iPhone самым востребованным высокотехнологичным товаром уходящего года. Творение инженеров Apple оказалось впереди с большим отрывом от ближайших конкурентов. Согласно подсчетам экспертов, «яблочных» гаджетов удалось продать больше, чем всех товаров, разместившихся на второй-пятой строчке.Один из аналитиков Даниэль Айвс предположил, что в 2017 году количество проданных смартфонов от Apple составит 223 миллиона, что на 12 миллионов экземпляров меньше, чем в прошлом году. Вторую строчку в рейтинге наиболее востребованных девайсов занимает продукция Samsung. Общее число проданных экземпляров Galaxy S8 и Note8, по мнению эксперта, составит 33 миллиона. Предполагается с большой долей вероятности, что такая цифра не покажется объективной производителям Samsung, ведь при составлении рейтинга эксперты принимали во внимание абсолютно все устройства «яблочной» корпорации, а подсчитывая количество потенциально проданных устройств от корейской фирмы, аналитики учитывали только две модели. К тому же очков Samsung не прибавило и то обстоятельство, что аппарат Galaxy Note 7 был снят с продаж.Бронзовыми призерами рейтинга стали устройства от Amazon Echo Dot. Их продали в количестве 24 миллионов единиц, чему, по мнению экспертов, поспособствовало снижение цены. На четвертой позиции расположились «умные часы» от Apple с 20 миллионами экземпляров. Замыкает топ-5 японская фирма Nintendo Switch. На рынке было реализовано 15 миллионов устройств этого производителя.