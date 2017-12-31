Названы 10 самых хороших новостей 2017 года

Мысленно многие из нас уже перенеслись в 2018 год, но, поверьте, и в 2017-м произошло немало удивительных вещей.

Бобры вернулись в лес Дин в графстве Глостершир (Англия), чтобы остановить наводнение.

В этом году завершилась 20-летняя миссия аппарата «Кассини», который занимался исследованием Сатурна, его колец и спутников.

В Великобритании впервые за 135 лет уголь целый день не использовался для производства электричества.

У эфиопской авиалинии появился экипаж, на котором все служащие — женщины. И стюардессы, и пилоты.

Британское правительство объявило, что к 2040 году бензиновые и дизельные автомобили будут запрещены.

В мире был зафиксирован всего 101 случай заболевания полиомиелитом — острозаразным заболеванием нервной системы.

Впервые количество заразившихся от кори снизилось до 90 тыс. человек.

По последним данным, во всем мире было зафиксировано всего 26 случаев заболевания тропической болезнью драконтиаз («болезнь Гвинеи»).

В августе ученые обнаружили столкновение двух нейтронных звезд.

Все страны в мире подписали Парижское соглашение по климату.