Названы 10 самых хороших новостей 2017 года

Показать меню
Актуально
Российские СМИ оказались самыми популярными в Литве - 18:43 Российские СМИ оказались самыми популярными в Литве В Сызранском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил в - 18:49 В Сызранском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил в преддверии празднования Нового Года состоялся праздничный концерт Польша и Россия подписали программу приграничного сотрудничества - 18:53 Польша и Россия подписали программу приграничного сотрудничества Депутата ЗакСа Петербурга заподозрили в связи с Ходорковским, подозреваемым в - 18:53 Депутата ЗакСа Петербурга заподозрили в связи с Ходорковским, подозреваемым в убийстве Худшая работа технологической отрасли – модератор контента - 18:53 Худшая работа технологической отрасли – модератор контента Бирюков пояснил, почему в списке освобожденных не только «героические герои» - 18:56 Бирюков пояснил, почему в списке освобожденных не только «героические герои» "Нефтехимик" в овертайме обыграл "Авангард" в матче чемпионата КХЛ - 18:56 Горнолыжник Пентюро победил в комбинации на этапе Кубка мира в Италии - 18:56 Горнолыжник Пентюро победил в комбинации на этапе Кубка мира в Италии Карпентер: хоккеисты "Куньлуня" искренне верят, что могут попасть в плей-офф КХЛ - 18:56 Карпентер: хоккеисты Регламент КХЛ по свету выполняют только "Северсталь" и "Авангард" - 18:56 Регламент КХЛ по свету выполняют только Оноков: тренер БК "Зенит" Карасев доказал, что умеет разруливать сложные - 18:56 Оноков: тренер БК ХК "Адмирал" нисколько не проиграл "Куньлуню" ни по движению, ни по броскам - - 18:56 ХК МОК утвердил эскиз формы российских спортсменов на ОИ-2018 - 19:07 МОК утвердил эскиз формы российских спортсменов на ОИ-2018 Нафтогаз: 2017-й стал для нас годом победы - 19:11 Нафтогаз: 2017-й стал для нас годом победы ЛНР приглашает луганчан и жителей оккупированных Киевом территорий на - 19:14 ЛНР приглашает луганчан и жителей оккупированных Киевом территорий на новогодние праздники Среди освобожденных «всушников» оказалось 14 дезертиров и выплаты они не - 19:14 Среди освобожденных «всушников» оказалось 14 дезертиров и выплаты они не получат, — советник Порошенко Россельхознадзор закончил инспектировать производителей томатов в Турции - 19:14 Россельхознадзор закончил инспектировать производителей томатов в Турции
» » Названы 10 самых хороших новостей 2017 года

Названы 10 самых хороших новостей 2017 года


Добавлено: 31 дек 2017 в 13:28, Категория: Украина
Названы 10 самых хороших новостей 2017 года

Мысленно многие из нас уже перенеслись в 2018 год, но, поверьте, и в 2017-м произошло немало удивительных вещей.

Бобры вернулись в лес Дин в графстве Глостершир (Англия), чтобы остановить наводнение.

В этом году завершилась 20-летняя миссия аппарата «Кассини», который занимался исследованием Сатурна, его колец и спутников.

В Великобритании впервые за 135 лет уголь целый день не использовался для производства электричества.

У эфиопской авиалинии появился экипаж, на котором все служащие — женщины. И стюардессы, и пилоты.

Британское правительство объявило, что к 2040 году бензиновые и дизельные автомобили будут запрещены.

В мире был зафиксирован всего 101 случай заболевания полиомиелитом — острозаразным заболеванием нервной системы.

Впервые количество заразившихся от кори снизилось до 90 тыс. человек.

По последним данным, во всем мире было зафиксировано всего 26 случаев заболевания тропической болезнью драконтиаз («болезнь Гвинеи»).

В августе ученые обнаружили столкновение двух нейтронных звезд.

Все страны в мире подписали Парижское соглашение по климату.



Материалы по теме:

«Кассини» изучит кольца Сатурна до окончания миссии в 2017
Для миссии «Кассини» начинается последний год пребывания в системе Сатурна
На российской границе усилили санитарный контроль
"Кассини" сделал первые фото Реи, спутника Сатурна
Добавлено: 31 дек 2017 в 13:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Поздравление с Новым 2018 годом Собаки подруге, другу

Поздравление с Новым 2018 годом Собаки подруге, другу

Верховный суд РФ признал законным недопуск Навального на выборы

Верховный суд РФ признал законным недопуск Навального на выборы

В новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги определились первые полуфиналисты

В новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги определились первые полуфиналисты

Жители Литвы выбрали человеком года Дональда Трампа

Жители Литвы выбрали человеком года Дональда Трампа

Загрузка...



Лента новостей
Тренер Герман Титов, возглавивший омский хоккейный клуб "Авангард" - 17:56 Тренер Герман Титов, возглавивший омский хоккейный клуб Футболист "Манчестер Сити" Жезус пропустит до двух месяцев из-за травмы - 17:56 Футболист Звездный Instagram: как звезды провели последнюю неделю 2017 года - 17:49 Звездный Instagram: как звезды провели последнюю неделю 2017 годаПетр Порошенко рассказал о новогоднем подарке для украинцев - 17:44 Петр Порошенко рассказал о новогоднем подарке для украинцевПодозреваемый в теракте в Петербурге рассказал, зачем он взрывал магазин - 17:42 Подозреваемый в теракте в Петербурге рассказал, зачем он взрывал магазинОт А до Я: обзор на компанию CCloan - 17:42 От А до Я: обзор на компанию CCloanОксана Ряска верит в новогодние чудеса - 17:36 Оксана Ряска верит в новогодние чудесаВласти Ирана из-за протестов заблокировали Telegram и Instagram - 17:36 Власти Ирана из-за протестов заблокировали Telegram и Instagram«ВКонтакте» объяснила рассылку поздравлений на украинском языке - 17:36 «ВКонтакте» объяснила рассылку поздравлений на украинском языкеДуров объяснил блокировку Telegram в Иране - 17:29 Дуров объяснил блокировку Telegram в ИранеЗастывшая мощь: замерз Ниагарский водопад (ФОТО, ВИДЕО) - 17:28 Застывшая мощь: замерз Ниагарский водопад (ФОТО, ВИДЕО)Подарок москвичам к Новому Году: в столице открылась новая станция метро «Ховрино» (ФОТО) - 17:28 Подарок москвичам к Новому Году: в столице открылась новая станция метро «Ховрино» (ФОТО)Путин повысил зарплаты главам СКР и Генпрокуратуры - 17:28 Путин повысил зарплаты главам СКР и ГенпрокуратурыЧемпион по поеданию пирогов защитил свой титул - 17:22 Чемпион по поеданию пирогов защитил свой титул
Последние новости
Навальный возомнил себя Путиным (ВИДЕО) - 18:35 Навальный возомнил себя Путиным (ВИДЕО) Фальшивый кассир: Мошенник похитил $ 1 млн в Москве - 18:31 Фальшивый кассир: Мошенник похитил $ 1 млн в Москве Футболист "Шальке" Горецка согласился летом перейти в "Баварию" - 18:21 Футболист В Кабинете Министров Украины озвучили важнейшую задачу на 2018 год - 18:21 В Кабинете Министров Украины озвучили важнейшую задачу на 2018 год Кризис жанра: украинский футбол близок к очередному антирекорду - 18:21 Кризис жанра: украинский футбол близок к очередному антирекорду Путин расширил полномочия «Росатома» - 18:14 Путин расширил полномочия «Росатома» Пьяные бойцы ВСУ получили ранения, готовя новогодний фейерверк - 18:14 Пьяные бойцы ВСУ получили ранения, готовя новогодний фейерверк Обвиняемый в теракте в Петербурге арестован на два месяца - 18:07 Обвиняемый в теракте в Петербурге арестован на два месяца Фотомодель Деми Роуз выложила в сеть свое голое фото - 18:03 Фотомодель Деми Роуз выложила в сеть свое голое фото Павел Грудинин может на равных соперничать с Владимиром Путиным – считает Венедиктов - 18:00 Павел Грудинин может на равных соперничать с Владимиром Путиным – считает Венедиктов Путин ужесточил штрафы за предоставление жилья и транспорта нелегалам - 18:00 Путин ужесточил штрафы за предоставление жилья и транспорта нелегалам В Волгограде арестован водитель, врезавшийся в толпу людей - 18:00 В Волгограде арестован водитель, врезавшийся в толпу людей Суд арестовал обвиняемого в петербургском теракте - 18:00 Суд арестовал обвиняемого в петербургском теракте
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"