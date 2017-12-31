Норвежец Магнус Карлсен завершил 2017 год на первом месте в рейтинге FIDE

МОСКВА, 31 дек - Р-Спорт. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен завершил 2017 год на первом месте в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в воскресенье.

Карлсен лидирует в списке с 2834 очками в активе. Вторую строчку занимает американец Фабиано Каруана (2811), а замыкает первую тройку азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2804).

Лучший из российских гроссмейстеров - Владимир Крамник - занимает седьмую строчку (2787), также в первой десятке завершил год Петр Свидлер (2768), занявший 10-ю строчку. В первую 20-ку также вошли еще три российских шахматиста - Александр Грищук (2767, 12-е место), Сергей Карякин (2753, 14) и Ян Непомнящий (2751, 16).

У женщин мировой рейтинг возглавляет китаянка Хоу Ифань (2680), на вторую строчку вышла еще одна представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь (2572), а украинка Анна Музычук завершает год третьей (2571).

Россиянка Александра Костенюк занимает четвертую строчку (2561), Екатерина Лагно идет пятой (2556). В первую 20-ку попали также Валентина Гунина (2502, 12), Александра Горячкина (2493, 14), Ольга Гиря (2489, 16) и Наталья Погонина (2478, 20).