Новогоднее переедание: Диетологи обвинили СССР

Привычке переедать за новогодним столом россияне обязаны старшему поколению, чья сознательная жизнь выпала на времена СССР и тотального дефицита. Об этом рассказал диетолог Иван Алименко.

«Нами руководило подсознательное желание обязательно от души наесться в новогоднюю ночь. На праздничном столе непременно должны были быть салат оливье, сельдь под шубой и красная икра — как залог обеспеченности и некоего успеха, «— говорит он.

Диетолог советует кардинально изменить свои пищевые новогодние привычки: например, отказаться от жареного мяса и тазика оливье, которые давным-давно для большинства россиян перекочевали в разряд будничных блюд. Вместо этого диетолог считает уместным побаловать себя в праздники деликатесами, которых будет совсем немного на новогоднем столе. Это поможет сохранить и талию, и кошелек.

» Дорогая еда, которую мы не можем позволить себе в течение года, вернет нам ощущение пищевого праздника и чуда. Такие каникулы запомнятся надолго и позволят избежать неприятных лишних килограммов,» — рассуждает Алименко.

В случае если вы решите пойти в гости к старшему поколению, где обильного застолья не избежать, не стоит обижать своих родственников отказом. Постарайтесь сделать упор на зелень, овощи и фрукты, которые непременно будут на любом новогоднем столе, говорит диетолог. Тогда общая калорийность съеденного в новогоднюю ночь уменьшится.