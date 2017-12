Нурмагомедов одержал победу над Барбозой и вызвал на бой Макгрегора

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с бразильцем Эдсоном Барбозой.

Россиянин победил решением судей. Отмечается, что Нурмагомедов имел большое преимущество в течение боя, но не смог завершить его досрочно. Уже к концу второго раунда Нурмагомедов имел преимущество по числу ударов, а Барбоза еле стоял на ногах.

Barboza lands a spinning heel kick, but @TeamKhabib walks through it. Barboza throws it again, and Khabib ducks under. ???? #UFC219 pic.twitter.com/X93wI9235q

— UFC (@ufc) December 31, 2017

Эта победа стала для Нурмагомедова 25-й в 25 боях. У Барбозы за его карьеру прошло 24 боя, пять из которых он уступил соперникам.

После окончания боя с Барбозой Нурмагомедов вызвал на поединок Конора Макгрегора и Тони Фергюсона.