Оптимальная доза спиртного для удачного танца

Ученые установили, что одна бутылка выпитого вина может раскрыть ваши танцевальные данные.

К экперименту привлекли 55 участников, которые должны были сыграть в танцевальную игру Just Dance для XBox — за каждое правильное выполнение движения участники получали баллы.

«Алкоголь устраняет тревогу. Проблема в том, что некоторые люди не умеют вовремя остановиться, когда начинают пить. Чаще всего такое поведение приводит не к танцам, а к неуравновешенности», — сообщил профессор нейропсихофармакологии Дэвид Натт.