Павел Грудинин может на равных соперничать с Владимиром Путиным – считает Венедиктов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов поделился своим мнением относительно Павла Грудин7ина – кандидата в президенты России от КПРФ.

В эфире программы «Персонально ваш» журналист заявил, что Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, – вполне серьезный кандидат, который может составить конкуренцию Владимиру Путину на грядущих президентских выборах.

Однако, по мнению Венедиктова, чтобы добиться успеха, Грудинин должен провести масштабную агитационную кампанию. Важным преимуществом этого кандидата, считает главный редактор «Эха Москвы», является то, что тот не член КПРФ, хотя и выдвинут партией на выборы. Таким образом, он может объединить все левые силы страны, находящиеся в оппозиции к существующей власти. Начало этому уже положено – за Грудинина выступил «Левый фронт» Сергея Удальцова, – пишет источник.