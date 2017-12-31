Порошенко объявил о растущей ценности украинского паспорта

Паспорт гражданина Украины приобретает все большую ценность в мире.

Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко, комментируя в своем Facebook новость о том, что между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами отменены визы. Украинский лидер назвал уходящий 2017-й год «прорывом в безвизовом направлении» в связи с отменой виз со странами Евросоюза.

Ранее фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива опубликовал результаты соцопроса, согласно которым, большинство украинцев назвали главным событием 2017 года введение безвизового режима с ЕС — так проголосовали 26,1%. На ворм месте оказалось «дело Саакашвили» — 9,6%.