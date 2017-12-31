Постпред США при ООН заявила, что будет молиться о победе «майдана» в Иране

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поддержала массовые беспорядки в Исламской Республике.

«В Новый год мы молимся за миллионы людей, страдающих из-за репрессий властей Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы, а особенно — Ирана, где заговорил давно репрессируемый народ. Граждане Ирана устроили проверку властям страны. Мы молимся, чтобы свобода и права людей одержали верх», — заявила она на свой страничке в социальной сети.

Как уже сообщала «Русская Весна», в Иране проправительственные силы начали жесткую «зачистку» участников массовых беспорядков.

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