Правительство распределило субвенции регионам на выплаты семьям при рождении первенца в 2018 году

Кабинет министров России распределил субвенции регионам на выплаты семьям при рождении или усыновлении первого ребёнка, говорится в сообщении на сайте правительства. Читайте по теме

В 2018 году может появиться льготная ипотека для семей с детьми

Размер утверждённых субвенций субъектам РФ составляет 21,4 миллиарда рублей. В документе отмечается, что средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год.

«Распределение субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура позволит обеспечить реализацию с 1 января 2018 года положений Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», — подчеркивается в сообщении.

Родители получают право на получение выплаты в случае, если первенец рождён или усыновлён, начиная с 1 января 2018 года, и является гражданином России. При этом доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании российского правительства 26 декабря 2017 года.

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