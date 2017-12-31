Широкомасштабного наступления России не будет, – эксперт назвал причины

Конфликт на Донбассе будет продолжаться. Однако есть факторы, которые удержат Россию от широкомасштабного наступления на Украину.Об этом заявил высказал российский военно-политический эксперт, живущий в Праге, Юрий Федоров в комментарии изданию "Обозреватель".По его мнению, такими сдерживающими факторами являются экономические санкции, а также возможное решение США о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения. При этом конфликт на Донбассе будет продолжаться."В Кремле не видят никаких причин для того, чтобы изменить политику по отношению к Украине", – уверен Федоров.