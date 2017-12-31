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» » Сибирь встретила Новый год флешмобом Дедов Морозов, катанием на лыжах и на лошадях

Сибирь встретила Новый год флешмобом Дедов Морозов, катанием на лыжах и на лошадях


Добавлено: 31 дек 2017 в 22:56, Категория: Россия
Сибирь встретила Новый год флешмобом Дедов Морозов, катанием на лыжах и на лошадях

Сибиряки отметили Новый год флэшмобом Дедов Морозов, а также катанием на лыжах и на лошадях.

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что вслед за населением восточных регионов Сибири наступление 2018 года встретили в Красноярске. Новый год здесь начался на четыре часа раньше, чем в Москве (в 20:00 по московскому времени). Многочисленные жители города после боя курантов в кругу родных и друзей отправились гулять на городских елках, кататься на лыжах и на лошадях.

Представитель местного «Татышев-парка», где второй год подряд размещают главную елку Красноярска, рассказала журналистам о том, что перед празднованиями заранее был объявлен флэшмоб Дедов Морозов. Многие горожане с радостью восприняли это объявление, одевшись на праздник в костюм главного персонажа Нового года.



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Добавлено: 31 дек 2017 в 22:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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