Специалисты сообщили как правильно бороться с похмельем

Людям, страдающих похмельем, достаточно выпить 50–70 граммов напитка, совпадающего по крепости с тем, от которого появилось похмелье. Об сообщает профессор Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Алексей Буеверов.

Он также отметил, что этот метод не подходит для тех, кто пьет часто или, более того, является алкоголиком, — такая «утренняя» рюмка может привести к запою.

Также можно выпить аспирин. Следует избегать таблеток с содержанием парацетамола.

Что касается самого праздника, то не рекомендуется выпивать натощак, однако не стоит налегать на жирную пищу, так как это станет дополнительной нагрузкой на печень. К слову, самой печени поможет потребление большого количества чистой воды.