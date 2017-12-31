«Старческий спарринг»: Рижские пенсионерки подрались из-за картошки

Две пожилые женщины устроили потасовку из-за картошки в одном из рижских торговых центров.

Об этом сообщил РИА Новости журналист Владимир Дорофеев, который разнимался дерущихся.

«Сходил сегодня в „Максиму” (ТЦ в Риге) — разнял двух бабушек, которые устроили драку из-за картошки. Картошка закончилась, высыпали новую и тут началось…», — сказал Дорофеев.

По его словам, потасовка произошла в ТЦ «Maxima» в рижском микрорайоне Плявниеки.

«Причиной драки бабушек из-за картошки послужило выяснение обстоятельств, кто за кем стоял, и кто имеет первоочередное право на выбор корнеплодов, а также на преимущественное право поучать в предновогодний день других покупателей. В пылу дискуссии у двух претенденток на неоспоримое преимущество нервы не выдержали и они перешли от словесных к силовым методам», — сказал Дорофеев.

Он отметил, что в результате драки пострадал и покупатель морковки.

«Старческий спарринг попытался разнять стремившийся побыстрее набрать морковки, лежавшей рядом с картошкой. Обалдевшие от наглости молодого человека бабушки переключились к словесному поношению юности, а воинственно плюнув друг другу и молодому любителю моркови на пальто, разошлись в разные стороны», — рассказал журналист, которому тоже пришлось вмешаться, чтобы стабилизировать ситуацию.