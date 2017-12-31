Сутки в Донбассе: потерь в рядах ВСУ нет

За сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов ни один боец ВСУ не погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины», —сказано в сообщении.

Отмечено, что все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении.

На Приазовье противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, кроме этого оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.

«В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал», — заявили в штабе.