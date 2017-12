В Австралии шесть человек погибли в авиакатастрофе

Самолет рухнул на юго-востоке континента.

Жертвами крушения стали шесть человек, информирует телерадиокорпорация ABC, ссылаясь на полицию штата Новый Южный Уэльс. Согласно сведениям австралийского бюро безопасности на транспорте, одномоторный самолет DHC-2 Beaver, принадлежащий авиакомпании Sydney Seaplanes, рухнул в реку Хоксбери примерно в 15.15 (7.15 мск) 31 декабря. Самолет летел в Сидней, на борту находились пять пассажиров, а также пилот.

Rescuers are on the scene and an oil slick has been sighted on the surface of the water where a seaplane crashed into the Hawkesbury River https://t.co/oohlp1Pv8i (Pic: @9NewsAUS) pic.twitter.com/xk4iWtCPQF

— ABC News (@abcnews) December 31, 2017

Спасательная служба проинформировала, что на месте крушения были найдены тела трех человек и обломки лайнера. Расследованием крушения занялось бюро безопасности на транспорте.