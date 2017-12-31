В Ивано-Франковске из-за угарного газа погибла семья из шести человек

В Ивано-Франковске погибла семья из шести человек. Предварительно, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Об этом передает Kurs, ссылаясь на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

Погибли женщина 40 лет, мужчина 27 лет и дети 2007, 2003, 2013 и 2017 годов рождения. В этом же доме было найдено тело еще одной женщины. Пока нет информации о том, связаны ли эти случаи. В полиции не сообщили причину их смерти, но, вероятно, люди задохнулись угарным газом.

«Трагическое событие произошло в нашем городе: в результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росли четверо детей», – сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Позже стало известно, что в Ивано-Франковске погибла семья поэтессы и целительницы Оксаны (Русаны) и Сергея Гордиенко. Тела погибших обнаружил знакомый семьи, который зашел к ним в гости.

Напомним, 25 декабря в Запорожье двое погибли от взрыва гранаты в общежитии.

Фото: narodnymi.com