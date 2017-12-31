В Москве рядом с Красной площадью произошла стрельба

На Никольской улице, недалеко от Красной площади неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В результате инцидента пострадало два человека.

«Около 22:32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный, предположительно из неустановленного огнестрельного оружия, причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», — отметили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.