В Одессе зверски убили фельдшера «скорой»

Трое злоумышленников убили фельдшера «скорой».

Преступление произошло, когда убитый пытался снять деньги с банкомата. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Одесской области.

«Убийство произошло в Суворовском районе. По горячим следам задержаны трое злоумышленников, которые зарезали молодого 35-летнего мужчину. Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм — прорезанная подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой», — сказано в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства убийства. В свою очередь, коллеги погибшего уточнили, что

Андрей Овчинников работал фельдшером 3-й подстанции в бригаде скорой помощи.