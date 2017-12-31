В полиции рассказали детали освобождения заложников в Харькове

Несколько раз мужчина, захвативший заложников в Харькове, выходил из переговорного процесса, впадал в истерику и угрожал убить заложников. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД Украины.

«В 14:58 патрульные Харькова подтвердили захват неизвестным вооруженным мужчиной работников и посетителей отделения «Укрпочты» на улице Шевченко в центре Харькова», – сказано в сообщении.

Сообщается, что патрульная полиция заблокировала все подходы к зданию, на первом этаже которого расположено отделение «Укрпочты». В 15:39 правоохранители установили телефонный контакт с заложниками. В 16:00 были получен видеоматериал, на котором неизвестный демонстрировал одетую на тело взрывчатку и заявлял, что она состоит из тысячи поражающих элементов, которые он приведет в действие с помощью устройства.

«По приказу первого заместителя министра были подняты по тревоге сотрудники Департамента КОРД Киева, которые на самолете Нацгвардии вылетели в Харьков. В то же время харьковский КОРД и спецподразделение СБУ заняли исходные позиции, взяв оцеплен территорию под снайперский контроль», – отмечено в сообщении.

Около 18:00 переговорщикам удалось уговорить мужчину освободить двух несовершеннолетних 11 и 13 лет, а также трех женщин. В обмен ему было предложено принять руководителя криминальной полиции Харьковской области Вячеслава Давиденко, который находился в гражданской одежде. Мужчина согласился на освобождение людей, однако отказался от обмена их на сотрудника полиции.

После опроса освобожденных по имеющимся приметам и специфическими особенностями поведения и черт лица правонарушителя удалось идентифицировать. Им оказался ранее судимый житель Харькова. Между тем, осложнения для штурма вызвало повышенное техническое укрепление самого помещения: окна, зарешеченные изнутри, входные двери – двойные, зарешеченные с внутренним запором.

Сообщается, что переговорная группа не прекращала переговоры, которые осложнялись психологическим состоянием мужчины.

«Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет», – сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, в Харькове неизвестный захватил заложников в отделении Укрпочты.

Фото: пресс-служба Нацполиции