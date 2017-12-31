Возле Крымского ранен украинский военнослужащий

В зоне АТО возле населенного пункта Крымское из-за подрыва взрывного устройства получил ранения один боец ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«В результате вражеских обстрелов вчера ни один украинский воин не пострадал. Вместе с тем, в результате подрыва неустановленного взрывного устройства получил ранения один украинский военнослужащий. Воина оперативно эвакуировали в военный госпиталь и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает», — сказал он

По словам спикера, всего в течение вчерашнего дня российско-оккупационные войска в зоне АТО осуществили 4 прицельных обстрелы украинских позиций, в том числе выпусти 2 мины калибром 82 мм.