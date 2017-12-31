Xiaomi презентовала первую умную колонку

Xiaomi представила умную колонку Voice Assistant. Данный девайс будет работать на базе голосового помощника Microsoft Cortana.

Устройство получило пять кнопок на верхней панели и динамик с подсветкой. С помощью кнопок можно отрегулировать громкость, включить/выключить микрофон, вызвать голосового помощника. По данным компании, Voice Assistant имеет один динамик на 2 Вт и шесть микрофонов.

Быстродействие обеспечивают чип Cortex A53 с частотой 1200 МГц, 256 Мбайт оперативной и такой же объем встроенной памяти. За беспроводную связь отвечают интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (LE). По сообщениям Gizmochina, колонка оборудована голосовым помощником Cortana от Microsoft, с которой у Xiaomi есть договор о сотрудничестве. О поддержке английского или русского языков пока не сообщается.

В продаже Yeelight Voice Assistant появится 31 января по цене $ 30 (около 1700 рублей).