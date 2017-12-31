Захватчик «Укрпочты» в Харькове просит суд его отпустить

Захвативший одно из отделений «Укрпочты» в Харькове Владимир Безух в суде заявил, что не хотел брать людей в заложники.

Суд должен принять меру пресечения для Безуха. При этом прокуратура настаивает на аресте сроком 60 суток.

Сам же Безух заявил в суде: «Следствие говорит, что полицией часть заложников были освобождены. Было не так, я не хотел их брать в заложники вообще. Отпустил детей, жен, бабушек, я не знаю, чего он (заложник) на меня напрыгнул. Все спонтанно получилось, я считаю, что больше нужен маме дома. У нее гепатит, она умирает. Я ее больше не увижу».