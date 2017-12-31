Жуков надеется на возвращение российского спорта на передовые позиции в 2018 году

МОСКВА, 31 дек - Р-Спорт. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил надежду, что в 2018 году российский спорт вернется на свои заслуженные передовые позиции в мире.

"Уходящий год был непростым для российского спорта, – сказал Жуков в видеообращении, опубликованном на официальной странице ОКР в соцсети "ВКонтакте". – Но год заканчивается, я очень надеюсь, что 2018 год будет значительно более успешным и счастливым. Я очень надеюсь, что российский спорт снова вернется на свои заслуженные передовые позиции в мире, что наши спортсмены будут успешно выступать и принесут много радости нашим болельщикам".